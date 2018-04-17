ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 18 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 18 апреля произошло 6 ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб, ещё 6 человек, в том числе 2 ребёнка, получили травмы различной степени тяжести.Так, вна 3 км автодороги Обход г Реж водитель автомобиля «Тойота Виста» допустил наезд на пешехода, лежавшего на проезжей части дороги, на полосе движения автомобиля.В результате ДТП: неустановленный пешеход (мужчина на вид 40 лет) доставлен в приемное отделение ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ», где и скончался в приемном отделении.в Екатеринбурге на перекрестке Космонавтов - Бакинских Комиссаров водитель автомобиля «ВАЗ-21063» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в границах перекрестка, обозначенного дорожными знаками 5,19, справа налево по ходу движения транспортного средства (светофорный объект в момент ДТП находился в темном режиме, обесточен).В результате ДТП: пешеход-девочка 2007 года рождения, доставлена в ДГКБ № 9, диагноз: СГМ, ушиб мягких тканей лица.в Каменск-Уральском на улице Октябрьской женщина, водитель автомобиля «Тойота Приус» допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП: мальчик-пешеход 2006 года рождения доставлен в ГБ, диагноз: ушиб, ссадина верхней челюсти, ушиб правого бедра.в Камышлове на перекрестке улиц Энгельса - Московской водитель автомобиля «Нива Шевроле» неправильно выбрал дистанцию до впереди ехавшего автомобиля «ВАЗ-211440», после столкновения «ВАЗ» отбросило на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вдоль линии тротуара.В результате ДТП: пешеход-женщина 1962 года рождения доставлена в ГБ с диагнозом: перелом левой голени.в Екатеринбурге на улице Луначарского водитель автомобиля «Хендэ 57644-0000010» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в границах регулируемого перекрестка, на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспортного средства.В результате ДТП: пешеход-мужчина 1991 года рождения доставлен в ГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, перелом костей таза.на 5км автодороги Ревда - Мариинск – Краснояр женщина, водитель автомобиля «Дэу Матиз» неправильно выбрала скорость движения, допустила съезд на обочину и наезд на пешеходов, которые двигались по обочине в попутном движению транспортных средств направлении.В результате ДТП пешеход-мужчина 1988 года рождения доставлен в ГБ с диагнозом: ушибленная рана лица; пешеход-мужчина 1997 года рождения доставлен в ГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, перелом 7,8 позвонка.Водителей в состоянии алкогольного опьянения— 30Выезд на полосу встречного движения — 49Непредоставление преимущества пешеходам — 308Нарушения водителями маршрутного транспорта — 46Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 72Не использование ремней безопасности — 932Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.