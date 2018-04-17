Новости дня
14:09 | 19.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 18 апреля 2018 года
Так, в 23:00 на 3 км автодороги Обход г Реж водитель автомобиля «Тойота Виста» допустил наезд на пешехода, лежавшего на проезжей части дороги, на полосе движения автомобиля.
В результате ДТП: неустановленный пешеход (мужчина на вид 40 лет) доставлен в приемное отделение ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ», где и скончался в приемном отделении.
В 12:35 в Екатеринбурге на перекрестке Космонавтов - Бакинских Комиссаров водитель автомобиля «ВАЗ-21063» допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в границах перекрестка, обозначенного дорожными знаками 5,19, справа налево по ходу движения транспортного средства (светофорный объект в момент ДТП находился в темном режиме, обесточен).
В результате ДТП: пешеход-девочка 2007 года рождения, доставлена в ДГКБ № 9, диагноз: СГМ, ушиб мягких тканей лица.
В 14:40 в Каменск-Уральском на улице Октябрьской женщина, водитель автомобиля «Тойота Приус» допустила наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, слева направо по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП: мальчик-пешеход 2006 года рождения доставлен в ГБ, диагноз: ушиб, ссадина верхней челюсти, ушиб правого бедра.
В 12.30 в Камышлове на перекрестке улиц Энгельса - Московской водитель автомобиля «Нива Шевроле» неправильно выбрал дистанцию до впереди ехавшего автомобиля «ВАЗ-211440», после столкновения «ВАЗ» отбросило на пешехода, переходившего проезжую часть дороги вдоль линии тротуара.
В результате ДТП: пешеход-женщина 1962 года рождения доставлена в ГБ с диагнозом: перелом левой голени.
В 15:00 в Екатеринбурге на улице Луначарского водитель автомобиля «Хендэ 57644-0000010» допустил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть дороги в границах регулируемого перекрестка, на запрещающий сигнал светофора, справа налево по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП: пешеход-мужчина 1991 года рождения доставлен в ГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, перелом костей таза.
В 00:20 на 5км автодороги Ревда - Мариинск – Краснояр женщина, водитель автомобиля «Дэу Матиз» неправильно выбрала скорость движения, допустила съезд на обочину и наезд на пешеходов, которые двигались по обочине в попутном движению транспортных средств направлении.
В результате ДТП пешеход-мужчина 1988 года рождения доставлен в ГБ с диагнозом: ушибленная рана лица; пешеход-мужчина 1997 года рождения доставлен в ГБ, диагноз: СГМ, ЗЧМТ, перелом 7,8 позвонка.
За 18 апреля выявлено нарушений ПДД:
Водителей в состоянии алкогольного опьянения— 30
Выезд на полосу встречного движения — 49
Непредоставление преимущества пешеходам — 308
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 46
Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 72
Не использование ремней безопасности — 932
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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