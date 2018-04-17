На уральских предприятиях проходит акция «Неделя без турникетов»

Свердловская область присоединилась к всероссийской акции «Неделя без турникетов», направленной на формирование системы ранней профориентации у молодежи. В период с 16 по 22 апреля школьники и студенты посетят такие предприятия, как: «Уралвагонзавод», «Уральский оптико-механический завод», «Научно-производственное предприятие «Старт», «Уралэлектромедь», «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», «Северский трубный завод», «Уралэлектротяжмаш», «ВИЗ-Сталь»и другие.Отметим, что всероссийская акция проводится с 2015 года два раза в год. В октябре прошлого года в ней приняли участие около 70 тысяч детей.