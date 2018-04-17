Финал чемпионата мира по управлению бизнесом пройдет в уральской столице

13:40 | 19.04.2018

В 2019 году Екатеринбург станет местом проведения финала Чемпионата мира по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Накануне вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский принял эстафету от организаторов состязаний в Дубае, где чемпионат проходил в этом году.



- Выбор Свердловской области в качестве места проведения очередного мирового финала Global Management Challenge не случаен - наша страна три сезона подряд удерживала титул чемпиона мира, а сборная команда региона в прошлом году победила в национальном этапе чемпионата, - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который также возглавил организационный комитет чемпионата.



Напомним, что чемпионат Global Management Challenge – это крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В его основе лежит компьютерный бизнес-симулятор. Отметим, что Россия является пятикратным чемпионом соревнований.



Фото: bk43.ru