Сегодня в екатеринбургском метро установят дополнительные металлодетекторы

13:14 | 19.04.2018

Накануне в Екатеринбург поступило 10 новых рамок безопасности. Сегодня их установят на четырех станциях с самым большим пассажиропотоком: «Проспект Космонавтов», «Площадь 1905 года», «Геологическая» и «Ботаническая».



По словам советника директора екатеринбургского метрополитена по транспортной безопасности Олега Дроздова, рамки оборудованы 18 чувствительными датчиками для обнаружения металлических предметов.