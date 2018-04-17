В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты сотрудникам ЧОП

12:55 | 19.04.2018

В Екатеринбурге будут судить директора ООО «Частная охранная организация «Сириус». В отношении мужчины 1980 года рождения возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации».



По версии следствия, директор ЧОП в течение более полугода, с февраля по сентябрь 2016 года, задерживал зарплату двум сотрудникам — сторожам. Между тем известно, что у обвиняемого была реальная возможность выплат, однако он предпочел направлять средства на другие текущие обязательства ЧОП «Сириус».



Отметим, что директору грозит наказание вплоть до трех лет лишения свободы.





Фото: dagzhkh.ru