В свердловском ГУ МВД кадровые изменения: на место Курача назначен борец с экстремизмом

12:37 | 19.04.2018

Долгожитель свердловского ГУ МВД Олег Курач, ранее занимавший должность начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а затем заместителя начальника полиции по оперативной работе, уволился из органов МВД.



На его место с сегодняшнего дня, по данным источников veved.ru, с приставкой «исполняющий обязанности» назначен начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Свердловской области Александр Бутаков. Очевидно, что за повышением в должности последует и повышение в звании: должность замначальника полиции полковничья, а Бутаков — подполковник.



Кадровое решение свердловского главка вызвало неоднозначную реакцию в силовых ведомствах. «Это крах, это полный провал», — комментируют ситуацию собеседники издания.



Отметим, что Олег Курач был назначен замначальника полиции областного главка в октябре 2016 года, после того как занимавший эту должность Константин Шуршин стал руководителем управления Росгвардии на Среднем Урале. Уже тогда в качестве претендентов на его место, помимо Курача, называлась кандидатура начальника Центра по противодействию экстремизму Александра Бутакова (именно он сменил Константина Шуршина после ухода последнего из ЦПЭ).