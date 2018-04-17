Прогнозируемые доходы свердловского бюджета увеличили на 4,5 млрд рублей

12:34 | 19.04.2018

Свердловский кабмин утвердил увеличение доходов областного бюджета в 2018 году на 4,5 млрд рублей. Таким образом, по прогнозам, доходы составят 225,7 млрд рублей. Налоговые и неналоговые поступления вырастут на 3,3 млрд рублей, безвозмездные поступления — на 1,3 млрд. Дефицит областного бюджета остается на прежнем уровне.



Дополнительные средства планируют направить на спорт, здравоохранение, АПК, культуру, строительство и другое.



Ранее сообщалось, что за первый квартал 2018 года доходы бюджета Свердловской области составили 52,8 млрд рублей, что на 12,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.





Фото: tengrinews.kz