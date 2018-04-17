Четыре свердловских депутата до сих пор не отчитались о доходах

12:08 | 19.04.2018

В ходе сегодняшнего заседания правительства Свердловской области глава региона Евгений Куйвашев обратил внимание на важность своевременного проведения декларационной кампании.



Так, по словам первого заместителя губернатора Владимира Тунгусова, декларации представили все члены регионального правительства (25 человек), а также главы 94 муниципальных образований области, пять глав администраций муниципалитетов, председатель региональной Счетной палаты, председатель областной Избирательной комиссии, уполномоченные по правам человека, по правам ребенка, защите прав предпринимателей.



Что касается депутатов органов местного самоуправления, то среди них не отчитались о доходах четыре человека: депутаты в Ивдельском и Качканарском городских округах, а также в Галкинском сельском поселении. Тунгусов напомнил, что это может стать основанием для досрочного прекращения их полномочий.



Отметим, что до 30 апреля декларации также должны представить около 3,5 тысячи госслужащих Свердловской области.





Фото: moepravo.pro