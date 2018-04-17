Жители Екатеринбурга чуть не задохнулись, став «заложниками» лифта в ТРЦ «Мегаполис»

Вечером 18 апреля 13 жителей Екатеринбурга стали «заложниками» лифта в торговом центре «Мегаполис».Люди оказались заперты в замкнутом пространстве, такое бывает, но возмущает в этой ситуации то, что на помощь им пришли не сотрудники торгового центра, а спасатели МЧС, причём вызванные самими «заложниками». Об этом написала одна из застрявших в лифте, местная жительница Татьяна, на своей страничке в«Только что извлекли из лифта в Мегаполисе. Он не мог открыть двери на 1 этаже. Нас было 11 человек + ребенок и беременная женщина. Кнопки вызова диспетчера не работают. Стали задыхаться. Позвонили в МЧС. Только тогда пришли нас извлекать», — написала она.По словам Татьяны, беременной женщине стало нехорошо. Подоспевший к уже открытому лифту охранник торгового центра вел себя по-хамски.В апреле прокуратура и МЧС, после произошедшей в Кемерове трагедии, проводили проверки в торговых центрах Екатеринбурга, не избежал проверки и ТРЦ «Мегаполис». В этом комплексе нашли 78 нарушений, в том числе отсутствие знаний у обслуживающего персонала о порядке действий при пожаре или чрезвычайных ситуациях, отсутствие или неисправность средств противопожарной защиты, а также отсутствие регламентного обслуживания систем пожарной защиты.Случай с людьми в запертом лифте показывает, что выводы администрация торгового центра «Мегаполис» делать не спешит и сотрудники центра как не были обучены правилам поведения при возникновении нештатных ситуаций, так и остаются неучами в этих вопросах.Жителям города стоит проявлять внимательность при посещении этого ТРЦ: очень похоже, что при возникновении нештатной ситуации прийти на помощь в нём некому.Фото: flat96.ru