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11:40 | 19.04.2018

Названы самые спортивные свердловские города

Основной темой сегодняшнего заседания правительства Свердловской области стал спорт. По словам губернатора Евгения Куйвашева, почти 1,5 млн жителей региона вовлечены в спорт. По развитию физкультуры лидируют Волчанск, Арамиль, Березовский, Староуткинск, Заречный и Камышлов.

Также губернатор поставил перед кабмином ряд задач. В частности, необходимо увеличить число спортивных объектов шаговой доступности: ФОКов, стадионов, спортплощадок, кортов. Также речь зашла о популяризации спорта в целом, проведении массовых спортивных мероприятий, темпах введения комплекса ГТО.

— В Свердловской области выделяются существенные средства на развитие физической культуры и спорта. По итогам 2017 года консолидированные расходы на эту сферу составили 11,4 миллиарда рублей, в том числе больше двух миллиардов — это внебюджетные средства. Расходы на массовый спорт составили 6,3 миллиарда рублей. Каждый вложенный рубль — это вклад в будущее нашей области, — отметил Евгений Куйвашев.


Фото: park72.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


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