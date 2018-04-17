Названы самые спортивные свердловские города

11:40 | 19.04.2018

Основной темой сегодняшнего заседания правительства Свердловской области стал спорт. По словам губернатора Евгения Куйвашева, почти 1,5 млн жителей региона вовлечены в спорт. По развитию физкультуры лидируют Волчанск, Арамиль, Березовский, Староуткинск, Заречный и Камышлов.



Также губернатор поставил перед кабмином ряд задач. В частности, необходимо увеличить число спортивных объектов шаговой доступности: ФОКов, стадионов, спортплощадок, кортов. Также речь зашла о популяризации спорта в целом, проведении массовых спортивных мероприятий, темпах введения комплекса ГТО.



— В Свердловской области выделяются существенные средства на развитие физической культуры и спорта. По итогам 2017 года консолидированные расходы на эту сферу составили 11,4 миллиарда рублей, в том числе больше двух миллиардов — это внебюджетные средства. Расходы на массовый спорт составили 6,3 миллиарда рублей. Каждый вложенный рубль — это вклад в будущее нашей области, — отметил Евгений Куйвашев.





Фото: park72.ru