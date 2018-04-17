На Урале связисты нашли кассовое решение для бизнеса

11:36 | 19.04.2018

Более 1,7 млн кассовых аппаратов в России подключились к интернету за последний год. Ежедневно ФНС фиксирует по стране почти 100 миллионов онлайн-операций. По прогнозу оператора фискальных данных OFD.ru, к концу 2018 года число подключенных устройств достигнет 2,7 млн. Уральские телеком-эксперты предложили предпринимателям закрыть все кассовые вопросы, не выходя из офиса: в интернет-магазине «МегаФона» впервые можно приобрести «умную» кассу под ключ.



Новое решение «МегаФона» включает онлайн-кассы АТОЛ для малого бизнеса, фискальный накопитель, оплаченные услуги по передаче фискальных данных в налоговую инспекцию от оператора OFD.ru, а также SIM-карту и специальный тариф для касс за 100 рублей в месяц. Экономия при такой комплексной закупке составит до 20 % бюджета.



Стоимость комплекта — 16 990 или 19 990 рублей, в зависимости от модели аппарата. Сократить затраты на покупку кассы под ключ на 90–100 % предприниматели смогут за счет налогового вычета до 18 тысяч рублей.



Напомним, до 1 июля на новый порядок применения контрольно-кассовой техники должны перейти определённые группы налогоплательщиков из сферы розничной торговли и общепита с наемными сотрудниками в штате. Чтобы сразу начать работу в соответствии с требованиями закона, связисты «МегаФона» предлагают бизнесу готовое решение.



«На Урале по итогам марта в 4 раза вырос спрос на передачу данных для контрольно-кассовой техники. Чтобы бизнес региона развивался еще эффективнее, а расчеты с клиентами стали проще, мы предлагаем партнерам не только онлайн-сопровождение, но и доступное кассовое решение, включая настройку и регистрацию аппаратов в ФНС. Теперь не нужно стоять в очередях и искать поставщиков оборудования — все собрано "в одном окне"», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале Инна Смирнова.



Фото: ipboss.guru