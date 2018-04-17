Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 18 апреля 2018 года

11:07 | 19.04.2018

За прошедшие сутки с 08:00 18.04.2018 до 08:00 19.04.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 186 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 124 противоправных деяния. Из них 4 убийства, 6 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 56 краж чужого имущества, в том числе 6 квартирных, 6 фактов мошенничества, 28 фактов незаконного оборота наркотиков.



За прошедшие сутки на территории области произошло 6 ДТП, в которых 2 человека погибли, еще 6 человек пострадали, из них один ребенок.



За минувшие сутки на территории Свердловской области проведено 3 мероприятия, в которых приняли участие 650 человек. Для обеспечения охраны порядка задействовались 19 сотрудников органов внутренних дел, 5 работников частных охранных организаций. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области