Главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина выписали из больницы

10:52 | 19.04.2018

Главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, на которого ранее было совершено нападение, выписали из больницы. Его состояние оценивается как удовлетворительное.



Напомним, что вечером 12 апреля неизвестные напали на Полянина у его дома, нанесли несколько ударов арматурой. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В рамках расследования Дмитрий Полянин прошел исследование на полиграфе.



Напомним, что, по мнению главреда, нападение может быть связано с опубликованным в издании материалом о «коммунальных войнах»: поджогах автомобилей и обстрелах офисов.





Фото: «Областная газета»