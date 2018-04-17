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10:52 | 19.04.2018
Главреда «Областной газеты» Дмитрия Полянина выписали из больницы
Напомним, что вечером 12 апреля неизвестные напали на Полянина у его дома, нанесли несколько ударов арматурой. В результате он получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. По факту нападения возбуждено уголовное дело. В рамках расследования Дмитрий Полянин прошел исследование на полиграфе.
Напомним, что, по мнению главреда, нападение может быть связано с опубликованным в издании материалом о «коммунальных войнах»: поджогах автомобилей и обстрелах офисов.
Фото: «Областная газета»
© «Вечерние Ведомости»
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