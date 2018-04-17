В Свердловской области выбрали лучших руководителей промышленных предприятий по итогам 2017 года

10:37 | 19.04.2018

Стали известны победители ежегодного конкурса лучших руководителей промышленных предприятий Свердловской области. Кандидатов оценивали по следующим критериям: рост объема отгрузки, рост выработки на одного работающего, рост инвестиций, рост чистой прибыли и так далее.



По итогам 2017 года победителями среди руководителей предприятий с численностью сотрудников до 1 тысячи стали: директор АО «Тепличное» Роман Тягунов, директор ООО «Лестех» Александр Шестаков, директор АО «Институт реакторных материалов» Дмитрий Марков, а также директор АО «Уральский электрохимический комбинат» Александр Белоусов (в группе от 1 до 3 тысяч сотрудников) и начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов (более 5 тысяч сотрудников).



Победители получат дипломы имени Анатолия Мехренцева - советского промышленника и государственного деятеля.