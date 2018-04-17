За смерть пациентки в екатеринбургской больнице будут судить травматолога-ортопеда

09:38 | 19.04.2018

В Екатеринбурге перед судом предстанет травматолог-ортопед одной из муниципальных больниц. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности.



По версии следствия, врач нарушил порядок проведения переливания компонентов крови. Это произошло в сентябре 2016 года. В больницу поступила женщина с переломом бедренной кости. Перед операцией ей провели переливание компонентов крови. При этом врач должным образом не проверил индивидуальную совместимость групповой принадлежности реципиента и донора. Через несколько дней пациентка скончалась.



«Согласно заключению комиссии экспертов, смерть пациентки наступила от посттрансфузионного шока. При этом эксперт установил между непроведением биологической пробы, влекущей за собой переливание пациенту значительного объема несоответствующей крови, и смертью от гемолитической реакции прямую причинно-следственную связь», — говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.



Сейчас дело направлено в суд. Медику грозит до трех лет лишения свободы.





Фото: vdvbezheck.ru