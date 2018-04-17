09:19 | 19.04.2018

Екатеринбургские памятники конструктивизма могут внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, об этом рассказал директор МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия» Леонид Генин.



Отметим, что включение объектов в список ЮНЕСКО — довольно долгий процесс. С момента подачи заявки до установления статуса может пройти более пяти лет.



— Городскому сообществу предстоит определить, какие объекты могут быть включены в заявку. Различные общественные группы в качестве таковых предлагают рассматривать комплекс «Городка чекистов», постройки соцгородка Уралмаша или стадион «Динамо» в центре города. Включение объектов в список Всемирного наследия имеет огромное значение для города, так как позволит привлечь к нему дополнительное внимание туристов, любителей истории и культуры. С другой стороны, оно накладывает серьезные обязательства на городские власти по сохранению этих объектов и их популяризации, в том числе на международном уровне, — отметил Леонид Генин.





Фото: merpesnya.ru