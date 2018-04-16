Рекламные билборды в Екатеринбурге занавесят белой тканью в связи с чемпионатом мира по футболу

22:00 | 18.04.2018

В Екатеринбурге ради ЧМ-2018 все билборды в радиусе 2 км от Центрального стадиона завесят белой тканью либо тканью с символикой FIFA. Рекламодатели уже с середины мая лишатся возможности размещаться на «наружке» в центре города. Исключения составит реклама спонсоров чемпионата мира по футболу. Данные требования предъявляются ко всем городам, где проводятся матчи.



В конце марта 2018 года департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города разослал участникам рынка письмо об ограничении размещения рекламы в центре Екатеринбурга. В приложении к письму значился список из 141 улицы, где будут действовать ограничения.



Фото: billboardsin.com