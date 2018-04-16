Десятилетнюю девочку доставили в больницу после ДТП на Уралмаше

21:09 | 18.04.2018

Днём возле дома № 173 на улице Бакинских Комиссаров автомобиль сбил 10-летнюю девочку. С травмой головы она доставлена в ДГБ № 9.



В отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что 19-летнего водителя дезориентировал неработающий светофор. Перебегающая дорогу справа налево по ходу движения машины девочка была замечена в последний момент. Но даже экстренное торможение не помогло избежать наезда — ребёнок сначала упал на капот машины, потом на асфальт.



— Вместе с девочкой дорогу переходил ее младший брат, но благодаря тому, что он шёл сзади, травм, к счастью, не получил, — уточнили в ГИБДД. — Все обстоятельства ДТП выясняются.



Фото: ru.freeimages.com