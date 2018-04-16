В Нижнем Тагиле на длительный срок перекроют улицу Максима Горького

19:42 | 18.04.2018

В Нижнем Тагиле на длительный период частично перекроют улицу Максима Горького. Речь идёт об участке от Черных до Высокогорской. На этом участке запланирован ремонт по аварийному устройству наружных инженерных сетей. Произойдет перекрытие 19 апреля.



Ремонт подрядчик должен завершить к 1 сентября.



Это один из этапов дорожного строительства на улицах Быкова — Космонавтов — Победы — Грибоедова.





Фото: bizbi.ru