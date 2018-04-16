Массовая атака клещей началась в Свердловской области

19:03 | 18.04.2018

На территории Свердловской области официально объявлено о начале сезона клещевых укусов. Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, в регионе нападениям клещей подверглись 15 человек, из них 7 - в Екатеринбурге.



По информации ведомства, среди детей до 17 лет зарегистрировано два случая клещевых укусов - оба ребенка получили противоклещевой иммуноглобулин. На данный момент в области нет заболевших с диагнозами «клещевой вирусный энцефалит» или «клещевой иксодовый боррелиоз».



Отмечается, что в этом году из-за холодной весны пострадавших в 3,7 раза меньше, чем за тот же период прошлого года - тогда клещи успели укусить 55 человек.





Фото: praga-praha.ru