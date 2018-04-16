Под Екатеринбургом разыскивают родственников потерявшей память бабушки

Сегодня, 18 апреля, в автосалон «Автобан-Рено» в Березовском пришла пенсионерка, у которой произошел провал в памяти. Бабушка на вид 75-80 лет, сказала, что ничего не помнит, и не смогла назвать ни адрес проживания, ни свою фамилию. По её словам, её зовут Муза.В настоящее время пенсионерку забрали сотрудники полиции, приехавшие после звонка из автосалона. Если кто-либо опознал пенсионерку, просьба обратиться в дежурную часть ОМВД Березовского по телефону: (34369) 4-75-00.