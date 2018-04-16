Для главы Екатеринбурга могут снизить возрастной ценз

17:38 | 18.04.2018

В думу Екатеринбурга внесены поправки, касающиеся отмены прямых выборов главы города. Напомним, что по новым правилам «сильный» мэр будет избираться конкурсной комиссией, при этом исчезнет должность сити-менеджера.



Также поправки предполагают, что мэром может стать гражданин, достигший 21-летнего возраста. Отметим, что на данный момент такой возрастной ценз предусмотрен для председателя городской думы, для главы администрации (сити-менеджера) действует ограничение в 35 лет.



Стоит сказать, что, согласно поправкам, конкурсная комиссия имеет право устанавливать дополнительные ограничения для кандидатов в мэры.