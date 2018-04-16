Земфира и «Би-2» выступят в Екатеринбурге во время ЧМ-2018

16:30 | 18.04.2018

В рамках чемпионата мира по футболу 8 июля в Парке культуры и отдыха им. Маяковского пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Маяк», на котором выступят Земфира, Дельфин, «Сплин» и «Би-2».



Напомним, что фан-зона ЦПКиО, которая будет работать 14 июня по 15 июля, готовится принять порядка 12–15 тысяч болельщиков. Кроме просмотра футбольных матчей, для гостей приготовили различные развлекательные мероприятия.



Так, на открытии фан-зоны 14 июня выступит группа «Чайф». Выходные 16 и 17 июня посвятят латинской музыке, 23 и 24 июня — чирлидингу, 30 июня — рок-музыке, на 6 и 7 июля запланированы семейные мероприятия. Кроме того, 19 июня (день матча Россия — Египет) на сцене фан-зоны смогут выступить местные кавер-группы.