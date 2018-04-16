Пришлось стрелять: на трассе Пермь — Екатеринбург задержали лихача

Сегодня ночью сотрудники ГИБДД применили оружие, чтобы остановить автомобиль Nissan Tiida. Это произошло в поселке Новоалексеевка, на 350-м км автодороги Пермь — Екатеринбург, однако преследование началось еще в Екатеринбурге, после того как водитель отказался остановиться. К счастью, никто не пострадал.По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, машина остановилась, только когда все четыре колеса были пробиты выстрелами из пистолета Макарова. Затем пятеро человек, которые находились в авто, выскочили и бросились бежать, но были задержаны.Отметим, что четверо из задержанных ранее судимы, причем один — за насильственные действия сексуального характера. В автомобиле находились: Михайлов 1998 года рождения, Савочкин 1999 года рождения, Неупокоев 1999 года рождения, Зебликов 1999 года рождения и его ровесник Кузнецов.Также выяснилось, что автомобиль находился в угоне по городу Кировграду. Что касается водителя, то у него не было водительских прав, зато имелись внешние признаки состояния алкогольного опьянения.— В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения транспортным средством. Кроме того, в отношении лихача полиция уже составила протокол по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ — невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания административный арест на срок до пятнадцати суток, — отметил полковник Горелых.