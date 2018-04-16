Екатеринбурженка отсудила у магазина компенсацию за травму позвоночника

14:08 | 18.04.2018

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Жительница Екатеринбурга Клавдия Ш. упала в магазине «Королевство красоты», расположенном по адресу проспект Ленина, 81. Дело в том, что там было возвышение в виде подиума, но предупреждающий знак при этом не установили. В результате женщину госпитализировали с травмой позвоночника. Некоторое время ей пришлось пролежать в больнице, а также носить корсет.



Затем Клавдия обратилась в суд, который встал на ее сторону и взыскал с магазина почти 87 тысяч рублей, в том числе расходы на лечение (более 16 тысяч рублей), компенсацию морального вреда (70 тысяч рублей) и почтовые расходы.





Фото: rusplt.ru