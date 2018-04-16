ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 17 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 17 апреля произошло 6 ДТП с пострадавшими, в результате которых 1 человек погиб, ещё 9 человек, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.Так, вв Екатеринбурге на улице Токарей водитель автомобиля «Пежо-Боксер», двигаясь по ул. Токарей со стороны ул. Шаумяна в сторону ул. Ключевской, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Дэу-Нексия», который двигался по ул. Токарей со стороны ул. Ключевской и совершал левый поворот на ул. Крауля.В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу-Нексия», мужчина 1997 г. р., от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда СМП.Пассажир автомобиля «Пежо-Боксер» мужчина 1970 года рождения получил травмы: перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица, доставлен в ГКБ № 23. Пассажир автомобиля «Пежо-Боксер» мужчина 1981 года рождения получил травмы: вывих левого плеча, ушиб мягких тканей лица, доставлен в ГКБ № 23. Пассажир автомобиля «Пежо-Боксер» мужчина 1997 года рождения получил травмы: оскольчатый перелом поясничного отдела позвоночника, доставлен в ГКБ № 23.в Екатеринбурге на улице Павла Шаманова водитель автомобиля «Мицубиси-Паджеро», двигаясь по ул. Павла Шаманова со стороны Вильгельма де Геннина в сторону ул. Мехренцева, при повороте направо на дворовую территорию допустил наезд на велосипедиста, двигающегося по тротуару справа налево по ходу движения автомобиля.В результате ДТП велосипедист, мальчик 2009 года рождения, получил травмы: СГМ, ЗЧМТ, ушиб ребер слева, госпитализирован в ДКГБ № 9.в Первоуральске на улице Вайнера женщина — водитель автомобиля ВАЗ-111130, двигаясь по ул. Вайнера, допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.В результате ДТП женщина 1930 года рождения, пешеход, получила травмы: перелом большеберцовой кости справа, перелом головки малоберцовой кости справа, госпитализирована в ГБ г. Первоуральска.на 71-м км автодороги Горбуновское — Байкалово — Ирбит неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода, находящегося на краю проезжей части с правой стороны.В результате ДТП женщина 1988 года рождения, пешеход, получила травмы: перелом костей левой голени, ушибленная рана правой голени, не госпитализирована, обратилась самостоятельно на ОСМП ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ».на 36-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомобиля «Понтиак-Вайб», двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Режа, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Хендэ-Гетц», который двигался во встречном направлении.В результате ДТП водитель автомобиля «Понтиак-Вайб» получил травмы: ЗЧМТ, УГМ легкой степени, параорбитальная гематома, госпитализирован в ГКБ № 23. Водитель автомобиля «Хендэ-Гетц» получила травмы: перелом левой ключицы со смещением, госпитализирована в ЦГБ г. Березовский.в Красноуфимске на улице Чкалова водитель автомобиля «Тойота-Аурис», двигаясь по ул. Чкалова, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и допустил наезд на препятствие, столб ЛЭП.В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота-Аурис» получил травмы: СГМ, ЗЧМТ, перелом большого пальца правой руки, перелом левой ключицы, ушиб левого бедра, госпитализирован в ЦРБ г. Красноуфимска.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 47Выезд на полосу встречного движения — 42Непредоставление преимущества пешеходам — 297Нарушения водителями маршрутного транспорта — 31Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 86Неиспользование ремней безопасности — 906Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.