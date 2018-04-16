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13:54 | 18.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 17 апреля 2018 года
Так, в 03:20 в Екатеринбурге на улице Токарей водитель автомобиля «Пежо-Боксер», двигаясь по ул. Токарей со стороны ул. Шаумяна в сторону ул. Ключевской, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем «Дэу-Нексия», который двигался по ул. Токарей со стороны ул. Ключевской и совершал левый поворот на ул. Крауля.
В результате ДТП водитель автомобиля «Дэу-Нексия», мужчина 1997 г. р., от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда СМП.
Пассажир автомобиля «Пежо-Боксер» мужчина 1970 года рождения получил травмы: перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица, доставлен в ГКБ № 23. Пассажир автомобиля «Пежо-Боксер» мужчина 1981 года рождения получил травмы: вывих левого плеча, ушиб мягких тканей лица, доставлен в ГКБ № 23. Пассажир автомобиля «Пежо-Боксер» мужчина 1997 года рождения получил травмы: оскольчатый перелом поясничного отдела позвоночника, доставлен в ГКБ № 23.
В 10:00 в Екатеринбурге на улице Павла Шаманова водитель автомобиля «Мицубиси-Паджеро», двигаясь по ул. Павла Шаманова со стороны Вильгельма де Геннина в сторону ул. Мехренцева, при повороте направо на дворовую территорию допустил наезд на велосипедиста, двигающегося по тротуару справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП велосипедист, мальчик 2009 года рождения, получил травмы: СГМ, ЗЧМТ, ушиб ребер слева, госпитализирован в ДКГБ № 9.
В 07:30 в Первоуральске на улице Вайнера женщина — водитель автомобиля ВАЗ-111130, двигаясь по ул. Вайнера, допустила наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП женщина 1930 года рождения, пешеход, получила травмы: перелом большеберцовой кости справа, перелом головки малоберцовой кости справа, госпитализирована в ГБ г. Первоуральска.
В 23:40 на 71-м км автодороги Горбуновское — Байкалово — Ирбит неустановленный водитель на неустановленном автомобиле допустил наезд на пешехода, находящегося на краю проезжей части с правой стороны.
В результате ДТП женщина 1988 года рождения, пешеход, получила травмы: перелом костей левой голени, ушибленная рана правой голени, не госпитализирована, обратилась самостоятельно на ОСМП ГБУЗ СО «Байкаловская ЦРБ».
В 09:20 на 36-м км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск водитель автомобиля «Понтиак-Вайб», двигаясь со стороны г. Екатеринбурга в сторону г. Режа, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Хендэ-Гетц», который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель автомобиля «Понтиак-Вайб» получил травмы: ЗЧМТ, УГМ легкой степени, параорбитальная гематома, госпитализирован в ГКБ № 23. Водитель автомобиля «Хендэ-Гетц» получила травмы: перелом левой ключицы со смещением, госпитализирована в ЦГБ г. Березовский.
В 09:50 в Красноуфимске на улице Чкалова водитель автомобиля «Тойота-Аурис», двигаясь по ул. Чкалова, неправильно выбрал скорость, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля и допустил наезд на препятствие, столб ЛЭП.
В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота-Аурис» получил травмы: СГМ, ЗЧМТ, перелом большого пальца правой руки, перелом левой ключицы, ушиб левого бедра, госпитализирован в ЦРБ г. Красноуфимска.
За 17 апреля выявлено нарушений ПДД:
Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 47
Выезд на полосу встречного движения — 42
Непредоставление преимущества пешеходам — 297
Нарушения водителями маршрутного транспорта — 31
Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 86
Неиспользование ремней безопасности — 906
Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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