С улиц уральской столицы вывезли более 10 тысяч тонн мусора и грязи

13:45 | 18.04.2018

В Екатеринбурге продолжается месячник чистоты. Напомним, что он проходит с 1 по 30 апреля. С начала месяца с улиц уральской столицы вывезено более 1,7 тысячи тонн мусора и более 8,5 тысячи тонн грязи.



28 апреля екатеринбуржцев приглашают на общегородской субботник. Контроль за уборкой будут осуществлять районные администрации.



Также напомним, что администрация организовала фотоконкурс, посвященный весенней уборке города. Жителям предлагают размещать свои снимки в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram или «Одноклассники» с хештегом #прибираемЕкб. Конкурс завершится 27 апреля. Трое победителей получат ценные призы. При этом лучшие снимки будут отбирать по количеству лайков.





Фото: kabar.kg