«Закрывать на это глаза я не советую никому»: Евгений Куйвашев призвал обеспечить безопасность мест массового пребывания

13:31 | 18.04.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе заседания призвал глав муниципальных образований региона уделить особое внимание безопасности жителей. Необходимо обследовать места массового пребывания людей, проверить оснащенность системами видеонаблюдения, оповещения, информационными табло со схемами эвакуации и телефонами аварийно-спасательных служб.



— Это большая проблема — устранить недостатки в работе и обеспечить защищенность объектов? Недавние трагические события говорят о том, что этот вопрос — не праздный. Прошу после совещания и возвращения в муниципалитеты самым внимательным образом изучить положение дел, провести комиссии и поставить задачи их членам. Если тяжело финансово — обращайтесь. Но закрывать на это глаза я не советую никому, — сказал Евгений Куйвашев.