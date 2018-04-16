Работникам скандального качканарского «Металлиста» выплатят большую часть зарплаты

12:58 | 18.04.2018

Работники ОАО «Металлист» в Качканаре в ближайшие дни получат часть задолженности по зарплате. От руководства предприятия на расчетный счет судебных приставов уже поступило порядка 19 млн рублей. Очень скоро эти деньги переведут на расчетные счета рабочих, заверили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Напомним, что 15 ноября 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении директора «Металлиста». Основанием стала полная невыплата зарплаты перед 669 рабочими более чем за два месяца. Речь шла о сумме более 25 млн рублей.



Сейчас по данному делу все еще идет расследование. На имущество предприятия — вертолет и 21 квартиру общей стоимостью более 50 млн рублей — наложен арест. Сам завод больше не работает.





Фото: golos-buryatyi.ru