Выброс диоксида азота зафиксирован в Екатеринбурге

12:40 | 18.04.2018

В Екатеринбурге отмечено превышение предельно допустимых концентраций диоксида азота в атмосферном воздухе, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Вероятно, ситуация повторится и завтра — как сообщают синоптики, Свердловскую область на два дня накроет смог, в связи с чем в регионе объявлено о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности. Предупреждение будет действовать до 20 часов 19 апреля.



Впрочем, уральцев уже не испугать. Так, в I квартале 2018 года регулярно наблюдались неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), способствующие накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.



Превышение нормативов содержания диоксида азота наблюдалось в городах: Асбест, Верхняя Пышма, Екатеринбург, Краснотурьинск, Красноуральск, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревда, Серов. Случаи превышения нормативов содержания оксида азота были отмечены в Первоуральске, Екатеринбурге. Превышения нормативов содержания диоксида серы наблюдались в Верхней Пышме, Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, Красноуральске, Первоуральске, Ревде, Серове.