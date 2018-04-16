Оперативники ОБОП и бойцы СОБР задержали группу гастарбайтеров в Екатеринбурге

Оперативники ОБОП Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии задержали уроженцев Таджикистана, причастных, по мнению следствия, к совершению разбойных нападений.Так, вечером 31 марта участники группы проникли в квартиру в доме на улице Санаторной в Екатеринбурге, где проживали уроженцы Узбекистана. Угрожая ножом, они похитили у пяти гастарбайтеров 40 тысяч рублей и несколько сотовых телефонов. Потерпевшие обратились в полицию.Следующей добычей разбойников стала куда более внушительная сумма. Поздним вечером 13 апреля члены группы совершили разбойное нападение в Пионерском микрорайоне уральской столицы. Они также проникли в квартиру на улице Июльской, где, угрожая ножом, похитили у проживающих там лиц 600 тысяч рублей и сотовые телефоны.Оперативникам ОБОП удалось в крайне сжатые сроки вычислить нападавших и установить съемную квартиру, где они проживали. Все четверо членов группы были задержаны при участии бойцов СОБР.Изданию veved.ru удалось выяснить личности задержанных, все — уроженцы Таджикистана: это Фируз Разоков, Мухаммад Хайитов, Обиджон Саидов и Мухаммад Аминов. В отношении первых троих суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, меру пресечения в отношении Аминова суд изберет сегодня, 18 апреля.По факту разбойных нападений возбуждено два уголовных дела по ч. 3 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище или в крупном размере»). Нападавшим грозит до 12 лет лишения свободы.Не исключено, что данные граждане могли быть причастны и к иным преступлениям. Если вы опознали в них своих обидчиков, просьба обратиться в правоохранительные органы по тел: (343) 358-71-61 (телефон доверия ГУ МВД России по Свердловской области).