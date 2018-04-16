Шарташский лесопарк приглашает жителей Екатеринбурга на субботник

11:45 | 18.04.2018

Директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин на своей странице в Facebook приглашает всех неравнодушных жителей Екатеринбурга принять участие в субботнике, который состоится 28 апреля в 12:00.



«Приглашаем органы государственной власти, компании и корпорации, частные предприятия, бизнес-объединения, общественные и экологические организации, средние и высшие образовательные учреждения, центры дополнительного образования детей, активистов, добровольцев, волонтеров, СМИ и всех неравнодушных горожан принять участие в субботнике. Нам нужна Ваша помощь!» — написал Зиганшин.



В этом году Шарташский парк примет участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна», торжественная церемония открытия которого официально стартует 21 апреля в московском парке «Сокольники».



Фото: ekburg.ru