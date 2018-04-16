Евгений Куйвашев засомневался в эффективности работы глав муниципалитетов

10:51 | 18.04.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел сегодня пленарное заседание традиционного Совета глав муниципальных образований. Отметим, что впервые в нем приняли участие руководители муниципальных дум.



В ходе встречи глава региона призвал коллег включиться в исполнение поручений президента по итогам его визита в регион в марте. Сейчас свердловское правительство формирует соответствующий план мероприятий.



— Главам муниципалитетов необходимо будет внимательно ознакомиться с планом мероприятий и определить свое участие в его реализации в рамках имеющихся полномочий. В частности, речь идет о развитии системы профессионального образования, реализации программы «Уральская инженерная школа», подготовке кадров для новой индустриализации с активным внедрением и использованием стандартов «Ворлдскиллс», — сказал Евгений Куйвашев.



Глава Среднего Урала напомнил, что проблемы не надо делить на «свои» и «чужие». Необходимо нацелиться на консолидацию усилий властных структур всех уровней. Также Евгений Куйвашев заявил, что личные приемы граждан, которые он регулярно проводит, дают повод задуматься об эффективности работы глав муниципалитетов.



— Приемы граждан, которые я провожу регулярно, показывают, что многие вопросы могут быть решены на местах. Расцениваю это как сигнал о том, что местная власть не всегда должным образом вникает в решение проблем жителей, — сказал губернатор.



Напомним, что два дня назад Евгений Куйвашев провел личный прием граждан. В частности, с просьбами к нему обратились жители Качканара, Богдановича, Первоуральска, Арамиля и других городов.