В столице Урала стартовал IX Евразийский экономический форум молодежи

10:34 | 18.04.2018

В Екатеринбурге, на площадке Уральского государственного экономического университета, проходит IX Евразийский экономический форум молодежи «Азия — Россия — Африка: экономика будущего». Участие в нем примут более двух тысяч человек и около 300 ученых-экспертов из 64 стран (Германии, Италии, Нидерландов, Китая, Литвы и т. д.), которые обсудят взаимодействие России, Азии и Африки.



— Для нас проведение такого значимого и, с моей точки зрения, глубоко символичного мероприятия, как молодежный экономический форум, это принципиально важный момент, в том числе и в развитии нашего региона. На сегодняшний день Свердловская область интенсивно развивается, достаточно серьезно укрепляет связи со странами Африки и Азии. Учитывая специфику экономики региона, мы очень заинтересованы в том, чтобы наше развитие с перспективными рынками, о которых сегодня идет речь, шло поступательно, — отметил на открытии форума заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



— Тема форума является актуальной, и для нас, представителей Африки, этот форум имеет особое значение, поскольку, с одной стороны, он подчеркивает первостепенную роль молодежи России и Африки в мировой экономике независимо от страны происхождения, расы и тем более цвета кожи, а с другой стороны, привлекая к участию Африку, демонстрирует экономическую важность Африканского континента, — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Мадагаскара в РФ Элуа Альфонсо Максим Дуву.



Форум продлится до 20 апреля.





Фото: eurasia-forum.ru