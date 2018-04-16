Более 32 тысяч свердловчан стали невыездными

10:12 | 18.04.2018

Более чем 32 тысячам жителей Свердловской области ограничен выезд за границу. Их суммарный долг составил более 27 млрд рублей, сообщает пресс-служба УФССП по региону.



Так, почти 3,5 тысячи человек задолжали более 1,3 млрд рублей по алиментам, более трех тысяч свердловчан имеют долги за ЖКХ в размере около трех миллиардов рублей, по различным штрафам вынесено более четырех тысяч постановлений на общую сумму задолженности в 350 млн рублей. Также 797 граждан и юридических лиц имеют долги по налогам на 120 млн рублей, 10 тысяч свердловчан задолжали более 5,6 млрд рублей по кредитам.





Фото: rb.ru