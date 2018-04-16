Под Екатеринбургом сгорели три садовых дома

09:33 | 18.04.2018

Минувшей ночью в садовых товариществах Екатеринбурга сгорели три дома.



Так, в 00:11 поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе на Чусовском тракте. К месту возгорания выехали 3 единицы техники и 11 человек личного состава подразделений МЧС. Локализовать огонь огнеборцам удалось быстро, уже в 00:37 открытое горение было ликвидировано, а вот с разбором и проливкой сгоревших конструкций пришлось повозиться до 05:47.



В результате пожара огнём были уничтожены два садовых дома сразу.



Через полтора часа после первого возгорания, в 01:31, поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе в поселке Мичуринском.



Там на площади 60 кв. м огонь уничтожил надворные постройки и садовый дом. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава. В 01:56 огонь был локализован, в 02:08 было ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 04:19.