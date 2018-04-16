На Среднем Урале «Премию №1» дадут за успехи в импортозамещении

09:28 | 18.04.2018

В этом году в Свердловской области награду ежегодной региональной бизнес-премии промышленников и предпринимателей — «Премию №1» — получит компания, реализовавшая прорывной инновационный проект, позволивший провести импортозамещение и локализацию производства.



— В 2018 году «Премия №1» будет представлена одной номинацией. Мы решили поддержать новые перспективные проекты. Цель — дать предпринимателям стимул для развития экспортного потенциала уральской инновационной продукции, — отметил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.



Победитель станет известен 26 мая, в День российского предпринимательства. Напомним, что премия была учреждена в 2016 году Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и Уральской торгово-промышленной палатой.





Фото: uralcci.com