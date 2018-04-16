На дорогах Екатеринбурга появятся новые выделенные полосы для общественного транспорта

22:14 | 17.04.2018

Шесть выделенных полос для общественного транспорта появятся в Екатеринбурге в 2018 году. Об этом сообщается в материалах мэрии к заседанию профильной комиссии гордумы.



Прежде всего, речь идет об участках, входящих в маршруты клиентских групп ЧМ-2018.



«Выделенки» появятся на улице Карла Либкнехта между Первомайской и Малышева, на Вокзальной и на Малышева от Гагарина до Луначарского. Предполагается, что здесь они будут действовать постоянно. Временную полосу для общественного транспорта предполагается обустроить на Розы Люксембург между Малышева и Декабристов. Во всех четырех случаях дислокация полос уже утверждена.



Кроме того, «выделенки» хотят сделать на Щорса от Московской до Белинского и на Щербакова – от Самолетной до переулка Дунитового. Предполагается, что полосы для общественного транспорта будут действовать там постоянно, но их дислокацию еще не утвердили.



Фото: ngzt.ru