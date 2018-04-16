На ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле выделят более 50 миллионов рублей

21:09 | 17.04.2018

На совещании по ремонту тротуаров мэр Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о необходимости создания четырехлетней программы ремонта тротуаров. Согласно программе, каждый год на ремонтные работы будет выделяться 50 миллионов рублей. Конкурс-аукцион на программу будет объявлен осенью 2018 года.



Также ресурсоснабжающим организациям планируется предоставить график грядущих работ, что позволит организациям начать ремонт колодцев заранее. Это связано с тем, что у многих колодцев ремонт нужен не только поверхностной части, но и под землей: бетонные кольца и кирпичная кладка разрушаются, поскольку их не ремонтировали много лет.



Фото: newtambov.ru