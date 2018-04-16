На ремонт тротуаров в Нижнем Тагиле выделят более 50 миллионов рублей

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Также ресурсоснабжающим организациям планируется предоставить график грядущих работ, что позволит организациям начать ремонт колодцев заранее. Это связано с тем, что у многих колодцев ремонт нужен не только поверхностной части, но и под землей: бетонные кольца и кирпичная кладка разрушаются, поскольку их не ремонтировали много лет.
Фото: newtambov.ru
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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