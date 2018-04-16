Восьмилетнего велосипедиста из Екатеринбурга сбила иномарка

19:05 | 17.04.2018

Сегодня, 17 апреля, возле дома № 17 на улице П. Шаманова водитель Mitsubishi Pajero сбил 8-летнего мальчика. У ребёнка предварительно диагностированы ушиб ребра слева, сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, его госпитализировали в ДГБ № 9.



В Госавтоинспекции Екатеринбурга сообщили, что 51-летний водитель с 9-летним стажем вождения ехал по дублёру Шаманова со стороны улицы Вильгельма де Геннина в сторону Мехренцева, но, поворачивая направо, не пропустил юного велосипедиста. Как пояснил мужчина автоинспекторам, сначала он не заметил ребёнка, а потом, когда нажал на тормоза, уже было поздно.



Отмечается, что велосипедист оказался без защитной экипировки. На ребенке не было шлема, налокотников, наколенников и перчаток.



Фото: v-kurse.ru