Уральских полицейских наградили за спасение людей из пожаров

17:56 | 17.04.2018

Накануне в МВД России наградили 16 сотрудников органов внутренних дел, совершивших героические поступки.



— Отважные и решительные действия сотрудников по достоинству оценены руководством страны и МВД России. Шестерым участникам церемонии вручены государственные награды — медали «За спасение погибавших», остальным — ведомственные медали «За смелость во имя спасения» и «За доблесть в службе», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Среди награжденных двое свердловчан — полицейский из Камышлова Юрий Маханов и сотрудник полиции из Тавды Анатолий Смакотин.



Юрий Маханов награжден за спасение людей из горящего дома в прошлом году. Тогда камышловские полицейские прибыли на место раньше пожарных и спасли четверых человек. Сразу после спасательной операции крыша дома обвалилась.



Анатолий Смакотин получил награду за спасение из пожара пятерых человек, в том числе двух детей. Это произошло в феврале прошлого года, когда сотрудник полиции был в отпуске, ехал с семьей от родителей, заметил возгорание дома на одной из улиц и вывел из пожара людей.