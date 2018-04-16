Скончался актер Сведловской музкомедии Алексей Шамбер

17:27 | 17.04.2018

Умер народный артист России, актер Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Алексей Шамбер.



«Более 80 ролей на сцене Свердловской музкомедии, всегда эффектные и яркие театральные образы, искрометные концертные номера, добрые закулисные шутки, теплые воспоминания о прошлом — мы запомним его нашим любимым Сей Сеичем, настоящим мужчиной, великолепным артистом и прекрасным человеком с добрым и веселым сердцем. Наш Театральный Дом выражает искренние соболезнования семье Алексея Алексеевича Шамбера, его родным и близким», — говорится в сообщении на официальном сайте театра.



Свои соболезнования родственникам актера выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«До последнего дня своей жизни Алексей Алексеевич оставался преданным служителем, одним из ведущих актеров Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии, внес весомый вклад в развитие культуры Свердловской области. Созданные им яркие колоритные персонажи, очарование его вокального дара навсегда останутся в нашей памяти как свидетельство актерского и музыкального таланта, энергии творчества и созидания, человеческой доброты, которыми Алексей Алексеевич щедро делился со зрителями», — сказано в послании губернатора.



Прощание с Алексеем Шамбером состоится 19 апреля с 10:00 до 11:00 в Театре музыкальной комедии.





Фото: muzkom.net