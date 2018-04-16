Свердловчанин выиграл суд у шумного соседа

16:58 | 17.04.2018

Житель Североуральска Павел С. подал в суд на шумного соседа, который на протяжении трех лет не дает спокойно жить всему дому: из его квартиры постоянно слышатся звуки веселья, ночью играет музыка. Мужчину привлекали к административной ответственности, но праздник жизни не прекращался.



В итоге, после рассмотрения иска в двух инстанциях, суд встал на сторону истца и взыскал с его соседа 15 тысяч рублей: 5 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 10 тысяч на судебные расходы.





Фото: eanews.ru