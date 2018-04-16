9 мая в Екатеринбурге выступят «Любэ» и Елена Ваенга

16:27 | 17.04.2018

В Екатеринбурге на концерте в честь Дня Победы выступят группа «Любэ» и Елена Ваенга, рассказал в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



Отметим, что концерт пройдет у Театра драмы. Его организацией совместно с «Фондом Святой Екатерины» занимается актер «Уральских пельменей» Сергей Исаев.



«С утра заходил актер Сергей Исаев. Он вместе с «Фондом Святой Екатерины» занимается организацией большого концерта 9 мая на площади у Театра драмы в Екатеринбурге. Будут уральские артисты, будет Елена Ваенга, будет «Любэ». Приходите», — написал глава региона.





Фото: newsdale.ru