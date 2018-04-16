«Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга поборются за концессию в Нижнем Тагиле

16:11 | 17.04.2018

Компания «Российские коммунальные системы» (дочка ГК «Ренова» Виктора Вексельберга) примет участие в борьбе за концессию в создании новых очистных сооружений для Верхне-Выйского и Черноисточинского водохранилищ Нижнего Тагила. Об этом стало известно veved.ru из собственных источников в администрации города. Информацию подтвердили и в РКС.



«Да, я могу подтвердить, заявка подана», — заявил изданию директор по стратегическим коммуникациям «Российских коммунальных систем» Игорь Волобуев.



Соперником РКС в борьбе за право реализации концессии станет «Уральская водная компания», которая и была инициатором проекта стоимостью 12,4 миллиарда рублей, презентованного президенту РФ Владимиру Путину во время его приезда на Средний Урал 6 марта этого года.



Ожидается, что теперь мэрия начнет подготовку документации на проведение конкурса. Не исключено, что в нем могут принять участие и другие компании — у инвесторов есть срок до 20 апреля, чтобы подать свою заявку, однако времени для разработки предложения крайне мало.



Напомним, что строительство очистных сооружений было запланировано на 2019–2025 годы. По проекту распоряжаться имуществом УВК должна была 15 лет, не повышая тариф на услуги выше чем на 4 % в год. Результатом должна стать вода в Нижнем Тагиле, на 100 % соответствующая всем нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Однако в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур сроки могут сдвинуться минимум на 6–8 месяцев.



Издание veved.ru будет следить за развитием событий.



Фото: http://pravdaurfo.ru/