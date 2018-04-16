Новости дня
16:11 | 17.04.2018
«Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга поборются за концессию в Нижнем Тагиле
«Да, я могу подтвердить, заявка подана», — заявил изданию директор по стратегическим коммуникациям «Российских коммунальных систем» Игорь Волобуев.
Соперником РКС в борьбе за право реализации концессии станет «Уральская водная компания», которая и была инициатором проекта стоимостью 12,4 миллиарда рублей, презентованного президенту РФ Владимиру Путину во время его приезда на Средний Урал 6 марта этого года.
Ожидается, что теперь мэрия начнет подготовку документации на проведение конкурса. Не исключено, что в нем могут принять участие и другие компании — у инвесторов есть срок до 20 апреля, чтобы подать свою заявку, однако времени для разработки предложения крайне мало.
Напомним, что строительство очистных сооружений было запланировано на 2019–2025 годы. По проекту распоряжаться имуществом УВК должна была 15 лет, не повышая тариф на услуги выше чем на 4 % в год. Результатом должна стать вода в Нижнем Тагиле, на 100 % соответствующая всем нормам и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Однако в связи с необходимостью проведения конкурсных процедур сроки могут сдвинуться минимум на 6–8 месяцев.
Издание veved.ru будет следить за развитием событий.
Фото: http://pravdaurfo.ru/
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
17:36 | 17.04.2018
В Пермском крае пройдет донорский марафон
17:27 | 17.04.2018
Скончался актер Сведловской музкомедии Алексей Шамбер
17:23 | 17.04.2018
Председатель «Российского союза молодежи» высоко оценил опыт реализации молодежной политики в Пермском крае
17:17 | 17.04.2018
Дача за 1,5 миллиарда. Частную резиденцию ямальского губернатора «подарят» бюджету?
17:04 | 17.04.2018
В пермских лесах скоро начнется противоклещевая обработка
16:58 | 17.04.2018
Свердловчанин выиграл суд у шумного соседа
16:41 | 17.04.2018
В Кургане, за смерть человека по неосторожности, составитель поездов проведёт два года в колонии
16:27 | 17.04.2018
9 мая в Екатеринбурге выступят «Любэ» и Елена Ваенга
16:24 | 17.04.2018
9 мая на площадь Кургана выведут боевую военную технику
16:11 | 17.04.2018
«Российские коммунальные системы» Виктора Вексельберга поборются за концессию в Нижнем Тагиле
15:43 | 17.04.2018
Завтра в Екатеринбурге снова перекроют часть улиц
15:41 | 17.04.2018
В субботу центральные улицы Кургана перекроют для проведения эстафеты
15:38 | 17.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 16 апреля 2018 года
15:05 | 17.04.2018
Екатеринбургской водонапорной башне хотят вернуть исторический облик
14:39 | 17.04.2018
В Кургане пройдет межрегиональная выставка новинок стройиндустрии, ЖКХ и энергетики
14:37 | 17.04.2018
На Уралмаше ликвидировали незаконную стоянку
14:19 | 17.04.2018
Свердловский облсуд оставил в силе приговор Алексею Беззубу
14:15 | 17.04.2018
В Пермском крае запущен онлайн-сервис по оплате услуг теплоснабжения, ориентированный на коммерческих потребителей
13:51 | 17.04.2018
Свердловская детская филармония получит грант на постановку мюзикла «Парижские тайны»
13:15 | 17.04.2018
В Кургане горит городское кладбище «Зайково»: «Множество могил уже выгорели. Все заволокло дымом»
13:00 | 17.04.2018
Возбуждено уголовное дело по факту избиения водителя скорой помощи в Екатеринбурге
12:38 | 17.04.2018
Стали известны самые богатые чиновники свердловского правительства
12:36 | 17.04.2018
В Прикамье приостановлена деятельность пожароопасного детского заведения
12:20 | 17.04.2018
В Перми продолжается профилактический ремонт дорог
12:10 | 17.04.2018
Николай Рябчевский просит прокуратуру дать оценку словам священника, сравнившего Ленина с Гитлером
11:07 | 17.04.2018
Уральские связисты выяснили, как понравиться HR-менеджеру в соцсетях
11:04 | 17.04.2018
В Богдановиче осудили трех сотрудниц банка, похитивших у клиентов полмиллиона рублей
10:42 | 17.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 16 апреля 2018 года
10:25 | 17.04.2018
Свердловские депутаты обратятся в Госдуму с просьбой поддержать молочное производство
10:17 | 17.04.2018
Прокурор предостерег мэра города Щучье любить роскошь за счет бюджета
10:05 | 17.04.2018
Уралец из ревности сжег дом своей жены
09:48 | 17.04.2018
В Свердловской области пройдут трехдневные учения МЧС
09:46 | 17.04.2018
В результате прорыва водовода на улице Малышева образовалась река
09:30 | 17.04.2018
Четыре года получил уралец, напавший с ножом на полицейского
09:15 | 17.04.2018
В ДТП на ВИЗе один человек погиб и трое получили травмы
20:38 | 16.04.2018
Нарушителей противопожарных правил в Свердловской области будут выявлять с воздуха
18:43 | 16.04.2018
В Перми определены победители городского конкурса молодежных инициатив «Вижу. Могу. Делаю»
18:29 | 16.04.2018
Уральский маньяк, убивший женщину в Верхней Пышме, обвиняется уже в восьми нападениях
18:06 | 16.04.2018
В Прикамье сократят ожидание приема у врачей узких специальностей
17:53 | 16.04.2018
РМК купила Тарутинское месторождение меди