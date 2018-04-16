ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 16 апреля 2018 года

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, 16 апреля произошло 10 ДТП с пострадавшими, в результате которых 3 человека погибли, ещё 14 человек, в том числе 1 ребёнок, получили травмы различной степени тяжести.Так, вв Екатеринбурге на проспекте Космонавтов женщина — водитель автомобиля ВАЗ-217020, не имея прав управления транспортным средством, не выбрала безопасную скорость движения и допустила наезд на препятствие — опору ЛЭП.В результате ДТП пассажир, мужчина 1997 года рождения, погиб, водитель автомобиля ВАЗ получила политравму, впала в кому.на 5-м км автодороги Николо-Павловское — Алапаевск женщина — водитель автомобиля «Киа-Рио» не выбрала безопасную скорость движения, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Рено-Сандеро» и автомобилем «Форд». После этого автомобиль «Киа» отбросило на ещё один автомобиль «Рено-Сандеро».В результате ДТП водитель автомобиля «Киа-Рио» получила травмы: тупую травму живота, перелом наружной лодыжки, шок. Водитель и пассажиры автомобиля «Рено» получили травмы: мужчина 1961 года рождения — тупую травму живота, перелом ребер; женщина 1976 года рождения, пассажир, — тупую травму живота, ушиб грудной клетки; мужчина 1937 года рождения, пассажир, — ЧМТ, СГМ, перелом ребер.в Екатеринбурге на улице Трактовой водитель автомобиля «Пежо 206» в состоянии алкогольного опьянения не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на препятствие — металлическое ограждение.В результате ДТП пассажир «Пежо 206», мужчина 1977 года рождения, погиб, а женщина 1987 года рождения получила травмы: ЗЧМТ, СГМ.в Серове на улице Ленина женщина — водитель автомобиля ВАЗ-21093 не выбрала безопасную скорость движения и допустила наезд на препятствие — опору ЛЭП.В результате ДТП пассажир 1992 года рождения погиб; водитель автомобиля ВАЗ получила травмы: СГМ, перелом правого бедра, ушибленную рану левой голени.в Камышлове на улице М. Горького женщина — водитель автомобиля ВАЗ-2110 при движении задним ходом не убедилась в безопасности маневра и допустила наезд на пешехода.В результате ДТП мальчик 2012 года рождения получил травму: ушиб левой голени.в Екатеринбурге на улице Кирова водитель автомобиля ВАЗ-21099 при повороте налево не предоставил преимущество в движении пешеходу, переходившему проезжую часть на зеленый сигнал светофора.В результате ДТП женщина 1947 года рождения, пешеход, получила травмы: ЧМТ, СГМ.в Новоуральске на улице Советской неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ-21093. После этого водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил наезд на препятствие — опору ЛЭП.В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы: ушиб, ссадины левой голени, повреждение ахиллова сухожилия, ушиб мягких тканей головы, ушиб грудной клетки; женщина 1994 года рождения, пассажир, получила травмы: резаные раны, ссадины головы, лица, ушиб левой стопы.на 3-м км подъезда к п. Кузино от автодороги Первоуральск — Шаля водитель автомобиля «Опель-Астра» в состоянии алкогольного опьянения не выбрал безопасную скорость движения и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.В результате ДТП пассажир 1974 года рождения получил травмы: перелом ребер слева, перелом левой руки.в Екатеринбурге на ВИЗ-бульваре водитель автомобиля ГАЗ-33023 при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра допустил наезд на пешехода.В результате ДТП мужчина 1941 года рождения, пешеход, получил травмы: ЧМТ, СГМ.на 311-м км автодороги Пермь — Екатеринбург водитель автомобиля «Шевроле-Круз» не выбрал безопасную скорость движения и съехал в кювет.В результате ДТП водитель получил травмы: ЧМТ, СГМ, ушиб поясничного отдела позвоночника.Водителей в состоянии алкогольного опьянения — 47Выезд на полосу встречного движения — 42Непредоставление преимущества пешеходам — 259Нарушения водителями маршрутного транспорта — 23Нарушение правил перевозки детей-пассажиров — 80Неиспользование ремней безопасности — 804Фото и информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.