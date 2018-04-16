Екатеринбургской водонапорной башне хотят вернуть исторический облик

15:05 | 17.04.2018

В Екатеринбурге планируют отреставрировать водонапорную башню, которая является объектом культурного наследия федерального значения. Акт историко-культурной экспертизы опубликован на сайте Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.



В частности, в документе говорится, что башня является гидротехническим сооружением и типологически относится к памятникам промышленной архитектуры. Она была построена в конце ХIХ века для заправки водой паровозов и подачи воды к механизмам железнодорожных мастерских.



В ХХ веке первоначальный вид здания был искажен. Так, в 1946, 1972 и 1973 годах башня реконструировалась, а начале 2000-х годов каменная кладка фасадов была покрыта слоем штукатурной обмазки и окрашена лакокрасочным составом.



Отметим, что в 2016 году объект передан в ведение Музея истории Екатеринбурга: на первом этаже разместилась экспозиция, второй этаж не эксплуатировался.



Сейчас водонапорной башне хотят вернуть исторический облик. В частности, предусмотрена реставрация фасадов объекта культурного наследия с восстановлением поверхности каменной и кирпичной кладки стен и деревянных конструкций сруба. Также необходимо заменить наружную лестницу, демонтировать поздние ненесущие деревянные перегородки, восстановить цветовые решения фасадов и многое другое.



После реконструкции на первом этаже предлагается открыть точку продажи кофе навынос, на втором — смотровую площадку.





Фото: m.xn--80acgfbsl1azdqr.xn--p1ai