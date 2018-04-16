На Уралмаше ликвидировали незаконную стоянку

14:37 | 17.04.2018

В Екатеринбурге продолжается работа по сносу незаконных объектов. На этот раз ликвидирован нелегальный паркинг, который находился по адресу: улица Донбасская, 21. Его владелец будет привлечен к административной ответственности по статье «Самовольное занятие земельного участка».



При появлении будок нелегальных стоянок жителей просят обращаться в полицию.





Фото: пресс-служба администрации Орджоникидзевского района