Свердловский облсуд оставил в силе приговор Алексею Беззубу

14:19 | 17.04.2018

Свердловский областной суд не стал отменять приговор Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга в отношении члена Общественной палаты Екатеринбурга, бывшего директора МКУ «Служба заказчика Орджоникидзевского района» Алексея Беззуба.



Напомним, что 23 января этого года Орджоникидзевский районный суд назначил Беззубу наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года, а также с лишением права занимать организационно-распорядительные должности в органах муниципальной власти в течение трех лет.



Алексея Беззуба осудили по статье «Халатность» из-за травмирования ребенка на хоккейном корте на улице Индустрии. Тогда на пятилетнего мальчика упали хоккейные ворота, и он получил тупую травму живота в виде разрыва ткани поджелудочной железы.



Сегодня приговор вступил в законную силу, поставив под вопрос членство Алексея Беззуба в Общественной палате Екатеринбурга, так как по ее уставу членами не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.





Фото: mag.уралмаш-эльмаш.рф