Свердловская детская филармония получит грант на постановку мюзикла «Парижские тайны»

13:51 | 17.04.2018

Свердловская детская филармония выиграла грант Правительства РФ в размере восьми миллионов рублей на постановку мюзикла по одному из самых популярных романов XIX века — «Парижские тайны». В качестве продюсера выступит композитор Ким Брейтбург, режиссером станет директор Учебного театра ГИТИС Алла Чепинога.



Отметим, что Департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры России получил в этом году 71 заявку на получение грантов. В итоге было выбрано 15 музыкальных организаций.





Фото: culture.ru